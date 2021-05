Tesla, Microstrategy, Square: in pesante perdita le società che hanno comprato Bitcoin

Tesla Motors

(Teleborsa) - Si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita delsui valori precedenti. Aggressivo avvitamento anche per, che tratta in perdita delsui valori precedenti. Fa ancora peggio, che mostra unQueste tre aziende hanno in comune il fatto di aver attuatonell'arco dell'ultimo anno e di essere state tra le più grandi società a tessere le lodi del Bitcoin. Soltanto pochi giorni fa - quando il Bitcoin aveva già perso terreno rispetto ai massimi, ma non era ancora crollato - il CFO di Square aveva dichiarato: "Non abbiamo piani per effettuare ulteriori acquisti (di Bitcoin, ndr). Al momento non ci sono piani per rivalutare la nostra posizione dal punto di vista della tesoreria".Il crollo delle criptovalute è iniziato nella sessione asiatica odierna, quando laha ripubblicato le linee guida al settore finanziario vietandogli di facilitare in alcun modo il trading di criptovalute.