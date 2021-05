Covid, in risalita contagi e vittime. OMS: "Non sicuro riprendere viaggi"

(Teleborsa) -, con unchedall'1,9% di ieri. Inelle ultime ventiquattro ore sono risultati pari acontro i 5.506 di ieri, lesono aumentate ada 149 a fronte di 251.037 tamponi effettuati.E' quanto emerge dal consueto bollettino giornaliero delsecondo cui gli attualmente positivi sono inferiori a 300mila, in calo di 7.244 rispetto a ieri, mentre il numero dei guariti e dimessi si attesta a 3.753.965, con un incremento di 12.816 unità. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 124.810 mentre quello dei contagi si porta a 4.178.261.Nelle ultime 24 ore si è registrato un(-99 a 1.544)nei reparti ordinari (-635 a 10.383).Insi registrano 1.003 nuovi contagi, in649, in559 e nel558. Insi riportano meno di una cinquantina di casi.Frattanto,ha confermato che iattualmente in commercializzazione sono, inclusa quella che alimenta l'attuale ondata in India, ma. A precisarlo il direttore regionale dell'Oms per l'Europa, Hans Kluge, ammettendo che i progressi contro la pandemia di coronavirus rimangono "fragili".