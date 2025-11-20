Germania, prezzi alla produzione in leggero aumento a ottobre

(Teleborsa) - Leggera risalita deiin. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria hanno registrato a ottobre un, rispetto al -0,1% del mese precedente. Le stime degli analisti erano per una variazione nulla.Su, i prezzi hanno segnato una variazione negativa dell'1,8%, dopo il -1,7% di agosto.sono crollati del 7,5% su base annuale, mentre sono aumentati dello 0,4% a livello mensile.