Germania, prezzi alla produzione in leggero aumento a ottobre

(Teleborsa) - Leggera risalita dei prezzi alla produzione in Germania. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria hanno registrato a ottobre un aumento mensile dello 0,1%, rispetto al -0,1% del mese precedente. Le stime degli analisti erano per una variazione nulla.

Su base annuale, i prezzi hanno segnato una variazione negativa dell'1,8%, dopo il -1,7% di agosto.

I prezzi dell'energia sono crollati del 7,5% su base annuale, mentre sono aumentati dello 0,4% a livello mensile.
