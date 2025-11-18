Banche, sindacati: ampliare accordo su rimborsi a donne vittime di violenza di genere

(Teleborsa) - Ichiedono all'Associazione bancaria italiana () un incontro per il, con diverse richieste di implementazione e miglioramento. Lo si legge in una lettera indirizzata a Ilaria Maria Dalla Riva (ABI) e firmata dai segretari generali Lando Sileoni (Fabi), Riccardo Colombani (First Cisl), Susy Esposito (Fisac), Fulvio Furlan (Uilca) e Emilio Contrasto (Unisin).Viene chiesta: l'applicazione del Protocollo a tutte le aziende associate ad ABI; la sospensione, oltre la quota capitale dei debiti prevista nel Protocollo in scadenza,; nell'ambito delle assunzioni effettuate dalle aziende, destinazione di una percentuale a donne vittime di violenza, inserite nei "percorsi di protezione", o a figlie e figli di madri morte per femminicidio; definizione di formule di microcredito a favore di donne vittime di violenza, inserite nei "percorsi di protezione", o a figlie e figli di madri morte per femminicidio per poter avviare progetti lavorativi.