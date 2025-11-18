Milano 17:27
Banche, sindacati: ampliare accordo su rimborsi a donne vittime di violenza di genere

(Teleborsa) - I sindacati dei bancari chiedono all'Associazione bancaria italiana (ABI) un incontro per il rinnovo del Protocollo d'intesa per favorire il rimborso dei crediti da parte delle donne vittima di violenza di genere, con diverse richieste di implementazione e miglioramento. Lo si legge in una lettera indirizzata a Ilaria Maria Dalla Riva (ABI) e firmata dai segretari generali Lando Sileoni (Fabi), Riccardo Colombani (First Cisl), Susy Esposito (Fisac), Fulvio Furlan (Uilca) e Emilio Contrasto (Unisin).

Viene chiesta: l'applicazione del Protocollo a tutte le aziende associate ad ABI; la sospensione, oltre la quota capitale dei debiti prevista nel Protocollo in scadenza, anche della relativa maturazione di interessi; nell'ambito delle assunzioni effettuate dalle aziende, destinazione di una percentuale a donne vittime di violenza, inserite nei "percorsi di protezione", o a figlie e figli di madri morte per femminicidio; definizione di formule di microcredito a favore di donne vittime di violenza, inserite nei "percorsi di protezione", o a figlie e figli di madri morte per femminicidio per poter avviare progetti lavorativi.
