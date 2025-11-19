Donne vittime di violenza, Abi avvia confronto su iniziative di tutela

(Teleborsa) - Ilha deliberato di sviluppare un confronto costruttivo per approfondire tutte le iniziative per la tutela delle donne vittime di violenza. L'obiettivo – spiega l'ABI in una nota – è "consolidare gli sforzi già in atto e sviluppare nuove iniziative valorizzando le diverse esperienze maturate nel mondo bancario e promuovendo un approccio sempre più integrato".– evidenzia l'ABI – sono da tempo impegnate nello sviluppo di progetti e attività che, su tutto il territorio nazionale, mirano a fornire supporto concreto alle donne in situazioni di vulnerabilità, sia attraverso strumenti finanziari dedicati sia mediante collaborazioni con enti e associazioni specializzati".Ilha, inoltre, confermato il mandato allaaffinché prosegua il dialogo con le organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di definire un insieme condiviso di iniziative, nel solco della consolidata collaborazione e della reciproca proattività e sensibilità su queste tematiche.