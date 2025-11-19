Donne vittime di violenza, Abi avvia confronto su iniziative di tutela

(Teleborsa) - Il Comitato Esecutivo dell'ABI
ha deliberato di sviluppare un confronto costruttivo per approfondire tutte le iniziative per la tutela delle donne vittime di violenza. L'obiettivo – spiega l'ABI in una nota – è "consolidare gli sforzi già in atto e sviluppare nuove iniziative valorizzando le diverse esperienze maturate nel mondo bancario e promuovendo un approccio sempre più integrato".
"Le banche
– evidenzia l'ABI – sono da tempo impegnate nello sviluppo di progetti e attività che, su tutto il territorio nazionale, mirano a fornire supporto concreto alle donne in situazioni di vulnerabilità, sia attraverso strumenti finanziari dedicati sia mediante collaborazioni con enti e associazioni specializzati".
Il Comitato Esecutivo ABI
ha, inoltre, confermato il mandato alla presidente del Casl, Ilaria Dalla Riva,
affinché prosegua il dialogo con le organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di definire un insieme condiviso di iniziative, nel solco della consolidata collaborazione e della reciproca proattività e sensibilità su queste tematiche.