La Riforma della Sanità che sogna Speranza

(Teleborsa) -, davanti a Germania e Svezia che attualmente detengono il primato. E' questa l'idea di Riforma che culla ilper la normalità post pandemica, illustrata al Digital Debate di Confcooperative Sanità "Valore e dignità alla persona"."Io penso che la paroladovrà essere lail futuro del Servizio sanitario nazionale e dentro questo ambito noi abbiamo scelto di investire prima di tutto proprio sull'assistenza domiciliare", ha affermato il titolare alla Salute, spiegando "vogliamo diventare il. Oggi i migliori esempi ci sono in Germania e in Svezia con circa il 9%. Noi vogliamo superare il 10%".Per Speranzae la "capacità di costruire relazioni con tutti i mondi, con tutte le persone che a ogni livello si impegnano in questa direzione". Con la crisi pandemica - ha sottolineato il Ministro - l'Italia si è portata già al di sopra della media OCSE del 6%, per spesa sanitaria, rispetto al 4% di inizio 2020.Speranza ha ricordato chei, "una cosa che non si era mai vista nel nostro paese". "Veniamo da mesi difficilissimi e ancora oggi siamo in una fase delicata" - ha aggiunto - "e provare anche a far tesoro di questa lezione dei mesi così drammatici del Covid".