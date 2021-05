Best Buy alza la guidance 2021 dopo trimestrale migliore delle attese

Best Buy

(Teleborsa) -, il più grande rivenditore al dettaglio di elettronica di consumo negli Stati Uniti, ha registratocomparabili in aumento del 37,2% nel trimestre all'1 maggio 2021, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'non-GAAP è stato pari al 6,4% dei ricavi, contro il 2,9% del trimestre al 2 maggio 2020, mentre l'non-GAAP è(gli analisti si aspettavano 1,39 dollari)."La domanda dei clienti per prodotti e servizi tecnologici durante il trimestre è stata straordinariamente elevata - ha affermatodi Best Buy - Questa richiesta è guidata dalla continua attenzione alla casa, che comprende molti aspetti della nostra vita, tra cui lavoro, apprendimento, cucina, intrattenimento, ristrutturazione e rimodellamento. La domanda è stata sostenuta anche daie dal forte contesto abitativo"."L'anno è chiaramente iniziato molto meglio di quanto ci aspettassimo inizialmente - ha invece detto il CFO Matt Bilunas - Lo slancio delle vendite continua nel secondo trimestre e stiamoa annuale delle vendite comparabili". Ora Best Buy prevede che le vendite comparabili del secondo trimestre aumenteranno del 17%, rispetto alla stima media degli analisti di un aumento del 5,8% (dati Refinitiv). La società ha inoltre affermato di aspettarsi che le vendite comparabili per l'aumenteranno, rispetto a un intervallo di previsione precedente tra -2% e +1%.