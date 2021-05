Mediolanum, Doris: "Fusione porterebbe benefici a chi ci incorpora, non a noi"

Mediobanca

(Teleborsa) - "Oltre ad amare la nostra indipendenza, amiamo il modo con cui facciamo le cose: per salvaguardarlo èdella banca. Certo sappiamo che un nostro ingresso in un gruppo retail, o nelladi turno, porterebbe grandi benefici a chi ci incorpora. Ma a noi no". È quanto ha detto, amministratore delegato di, in un'intervista a Il Sole 24 Ore, rispondendo a una domanda su possibili aggregazioni che coinvolgerebbero l'istituto che dirige.Guardando ai prossimi 10 anni, Dorsi vede una Mediolanum "più grande,". "Le dimensioni sono un must per le banche generaliste: il nostro caso, come ad esempio quelli didimostrano chiaramente cheper crescere ed evolvere", ha aggiunto.Su Piazzetta Cuccia, di cui Banca Mediolanum è il secondo azionista, ha detto: "Nulla è per sempre. Tutto evolve, e vale anche per Mediobanca. Ma in questo processo la banca è sempre cresciuta. Nel frattempo sono cambiati gli interessi dei soci storici e ne è arrivato uno importante come, che potrebbe chiedere una sterzata: è per questo che noi abbiamo spostato la quota tra le partecipazioni cedibili. Finora Del Vecchio ha dato fiducia al piano del management e noi siamo rimasti a bordo,". Doris ha negato di aver sentito Del Vecchio.A una domanda su un intervento che chiederebbe al Governo in tema banche, ha risposto: "È l'ora di prendersi tutti dei rischi, quindi. In quest'ottica credo che la progressivaall'aumentare del tempo di permanenza negli investimenti sull'azionario possa dare una spinta importante a questa asset class decisiva per lo sviluppo delle nostre imprese migliori".