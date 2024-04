Banca Mediolanum, eletto il nuovo CdA. Giovanni Pirovano confermato presidente

Banca Mediolanum

(Teleborsa) - L'degli Azionisti di, ha approvato il– portante un utile di Euro 833,7 milioni - e la distribuzione di uncomplessivo per Azione di Euro 0,70 di cui Euro 0,28 già distribuiti a titolo di acconto nel novembre 2023. L'importo a saldo di Euro 0,42 sarà pagabile a partire dal 24 aprile 2024 presso i propri intermediari, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 23 aprile 2024 (record date). Nel mercato di quotazione le azioni saranno negoziate ex dividendo a far data dal 22 aprile 2024 (cedola n. 16). L'utile netto consolidato è risultato essere pari a Euro 822 milioni.Eletto il, composto da:– confermato dall'Assemblea qualedel Consiglio di Amministrazione; Massimo Antonio Doris; Annalisa Sara Doris; Paolo Gibello Ribatto; Giovanna Luisa Maria Redaelli; Roberta Pierantoni; Francesco Frasca; Carlo Vivaldi; Patrizia Giangualano; Francesca Reich; Anna Gervasoni; Giovanni Lo Storto; Giacinto Gaetano Sarubbi.I Consiglieri Signori Giovanni Lo Storto e Giacinto Gaetano Sarubbi sono espressione dellapresentata dagli azionisti rappresentanti l'1,008009% del capitale sociale (la quale ha ottenuto il 19,07% dei voti) mentre tutti gli altri Consiglieri sono espressione dellapresentata dai partecipanti al c.d. Patto della Famiglia Doris titolari di una partecipazione complessiva rappresentativa del 40,288% del capitale sociale (la quale ha ottenuto il 80,91% dei voti).Inoltre, approvata la relazione sulle politiche retributive di gruppo, approvati i piani di remunerazione e incentivazione basati su strumenti finanziari, approvato il piano di acquisto azioni proprie (), nominato il collegio sindacale