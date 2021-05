Campari ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie

Campari

(Teleborsa) -ha annunciato. Il Programma è destinato ad adempiere agli obblighi derivanti da programmi di stock option e altri piani di incentivazione attualmente in vigore o da adottare, i cui beneficiari sono (o saranno) dipendenti o altri membri degli organi di amministrazione o gestione della Società o di altre società di Campari Group.Il Programma sarà attuato in conformità alla delibera adottata dall'Assemblea degli Azionisti della Società tenutasi l'8 aprile 2021 che ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquisire, tramite una o più operazioni, un numero massimo di azioni componenti il capitale della Società che quando sommato alle azioni proprie già detenute da Campari non supererà il limite di legge, per un periodo di 18 mesi dall'8 aprile 2021 all'8 ottobre 2022.Di seguito sono riportati le principali caratteristiche del Programma:- durata: il programma inizia il 31 maggio 20121 e terminerà non oltre il 31 marzo 2022;- importo massimo pecuniario destinato al Programma: Euro 100.000.000;- numero massimo di azioni Campari da acquistare: 13.500.000;- il Programma sarà coordinato da EXANE BNP ParibasInoltre, il Programma prevede un meccanismo premiante concordato contrattualmente. Un ammontare derivante dalla sovraperformance nel costo di acquisto delle azioni durante il Programma sarà destinato da Campari a un progetto di efficienza energetica, ossia l'installazione di pannelli fotovoltaici nel principale stabilimento italiano di Campari (Novi Ligure), consentendo alla Società di internalizzare la produzione di energia elettrica rinnovabile e di ridurre le emissioni, in linea con il suo programma di efficienza energetica e di decarbonizzazione.Al 31 maggio 2021, l'azienda attiva nel settore beverage detiene 35.224.862 azioni proprie, pari al 3,03% del capitale sociale ordinario, e nessuna entità legale controllata da Campari detiene azioni del Gruppo.Intanto, sul listino milanese,amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 10,6 euro.