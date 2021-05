Panetta (BCE): "Recessione recuperata con rapidità grazie a risposta comune UE-Stati"

(Teleborsa) - Dalla BCE e dalle altre istituzioni europee "vi è stata una risposta comune, insieme a quella degli Stati e mi sembra che i risultati siano visibili: abbiamo avuto una recessione recuperata con rapidità, si èche, soprattutto per l'Italia, ci può portare fuori da questa crisi". È quanto detto da, componente del Comitato esecutivo della BCE e già direttore generale della Banca d'Italia, a margine delle considerazioni finali del governatore di Bankitalia , Ignazio Visco.Lo stesso Visco, nel suo discorso, aveva esortato a una nuova epoca di cooperazione multilaterale. "Dopo la pandemia deve aprirsi una nuova epoca, un'epoca di cooperazione multilaterale intensa, di riduzione delle ingiustizie diffuse, di creazione di nuove opportunità.- ha detto il governatore di Bankitalia - Per rispondere agli effetti economici e sociali della crisi sanitaria, sono state assunte decisioni coraggiose, introdotti nuovi strumenti comuni di intervento. È questa la vera forza di un'unione; le premesse per uscire con rinnovata energia, insieme, dalla crisi sono incoraggianti; le aspettative non devono andare deluse".