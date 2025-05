Dazi, sui negoziati l’imperativo è fare presto

(Teleborsa) - Pressing dei leader europei e non solo per arrivare a un negoziato prima possibile sui dazi.Ilha annunciato che prorogherà al 9 luglio la scadenza per l'imposizione di dazi del 50% all'Unione europea. La decisione è arrivata dopo un colloquio telefonico con la. "Abbiamo avuto una telefonata molto piacevole e ho accettato di spostarla", ha spiegato Trump ai giornalisti all'aeroporto di Morristown nel New Jersey, mentre tornava a Washington.Dal canto suo, la presidente von der Leyen aveva dichiarato che "l'Europa è pronta a far avanzare i colloqui con rapidità e decisione", ma che "per un buon accordo" ci vorrà "tempo fino al 9 luglio".Dietro i contatti Trump-von der Leyen c’è il ruolo giocato dallache ha fatto dell'Italia il ponte tra le due sponde dell'Atlantico, grazie anche alle eccellenti relazioni di Meloni con entrambi i leader.L’imperativo è ora fare presto sui negoziati alla luce di possibili nuovi incontri tra UE e USA, come il G7 in Canada a metà giugno, il vertice Nato e l'Aja, prima che arrivi il 9 luglio data che decreta la fine della tregua commerciale tra i due Paesi.