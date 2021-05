Terna ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie

Terna

Terna

(Teleborsa) -ha reso noto che, in attuazione dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2021 e della successivadelibera consiliare del 12 maggio 2021, in data 31 maggio 2021, hae per un numero di azioni non superiore a 1,95 milioni di azioni ordinarie della Società rappresentative dello 0,10% circa del capitale sociale di Terna. Gli acquisti di azioni proprie nell’ambito del Programma saranno effettuati entro il 30 giugno 2021.Il Programma è a servizio del Piano Performance Share 2021-2025 destinato al management di Terna e/o di società da questa controllate, approvato dall’Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2021, e/o di altri eventuali piani di incentivazione azionaria destinati agli Amministratori e/o ai dipendenti di Terna e/o di società da questa controllate e/o ad essa collegate.In linea con l’impegno di Terna sui temi di sostenibilità e di responsabilità socio-ambientale, il Programma per l’acquisto di azioni proprie prevede altresì un meccanismo di premio/penalità legato al raggiungimento di specifici obiettivi ambientali, sociali e di governance da parte della Società.Al 28 maggio, l'operatore di reti per la trasmissione di energia elettrica detiene n. 1.525.900 azioni proprie, pari allo 0,076% del capitale sociale, acquistate – a fronte di un controvalore complessivo di 9.499.998,75 euro – in virtù del programma avviato dalla Società in data 29 giugno 2020 e concluso il 6 agosto 2020. Le società controllate non detengono azioni Terna.Nel frattempo, a Piazza Affari, appiattita la performance dicon i prezzi allineati a 6,272 euro.