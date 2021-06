Prezzi alla pompa, Assoutenti: i più alti degli ultimi 2 anni, stangata su spostamenti degli italiani

(Teleborsa) - Una stangata da 270 euro annui a famiglia. È il conto dei rincari deii cui prezzi, secondo le rilevazioni di Quotidiano Energia, sono tornati a salire raggiungendo quotalail. “In Italia prezzi così alti non si registravano dal giugno del 2019 – ha spiegato il presidente– I rincari dei carburanti avranno effetti pesanti sugli spostamenti degli italiani, con i listini di benzina e gasolio che tornano a crescere in concomitanza con la fine delle restrizioni e la ripartenza dei viaggi dei cittadini”.“Oggi la benzina costa alla pompa il 16,3% in più rispetto a giugno dello scorso anno, e per un pieno di verde si spendono 11,2 euro in più – ha aggiunto Truzzi – Il gasolio costa il 15,5% in più, con un maggior esborso a pieno pari a 9,7 euro.che avranno conseguenze sulle tasche dei consumatori, non solo in termini di maggiori costi di, ma anche per le ricadute sui beni energetici, sui prezzi dei prodotti trasportati e sull’inflazione”.