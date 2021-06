Donatorinati a Fiumicino, Repola: "Grande successo che anticipa Giornata Mondiale Donatore"

(Teleborsa) - Unaè stata lanciata questa mattina Una iniziativa congiunta di Donatorinati della Polizia di Stato e di AdR , che conferma così il suo ruolo sociale e l'attenzione alla salute. All'iniziativa, presso il terminal T3 dello scalo romano era presente, che ha parlato di come è nata questa iniziativa."E' una iniziativa importantissima. Grazie alla collaborazione con AdR e con la Croce Rossa abbiamo pensato a questo evento, che per la prima volta si è tenuto presso il Terminal 3, alla porta 5", ha affermato Repola."Un evento bellissimo - sono intervenute più di 25 persone a donare il sangue - è stato un grandissimo successo, anche se noi oggi in simultanea siamo anche in altre 4 location""Questa - sottolinea il responsabile di Donatorinati Lazio - è una giornata ancora più importante perché vogliamo dire a tutti che il 14 giugno è la Giornata Mondiale del Donatore e quest'anno sarà proprio a Roma. Noi saremo in Piazza di Spagna con una bellissima giornata di donazione assieme all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Invitiamo tutti a venire a donare, è un gesto importantissimo".