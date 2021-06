Campagna vaccinazione avanti tutta: record di 1,2 milioni di dosi nel weekend

Pfizer

(Teleborsa) - E' record di vaccinazioni anti-Covid nel primo weekend di giugno: è stata toccata la soglia di 600mila al giorno per un totale di circa 1,2 milioni fra sabato e domenica. Una netta accelerazione della campagna vaccinale, come preannunciato dal commissario straordinario Francesco Figliuolo nei giorni scorsi.Si corre in vista dell'estate e delle partenze per le vacanze, con possibilità di garantire maggiore flessibilità anche sulle date delle seconde dosi per chi è in ferie.Si è aperto ieri nel Lazio il primo Open Day vaccinale per i ragazzi dai 12 ai 16 anni. La vaccinazione è stata lanciata dall'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti, per 120 dosi Pfizer, ed ha fatto il tutto esaurito. Le persone si sono accampate davanti alla struttura addirittura la sera prima.Questa settimana, intanto, è previsto l'arrivo di 4,1 milioni di dosi di vaccino: 3 milioni di dosi da, 500mila da(Vaxzevria), 400mila dae 200mila da(Jannsen.Sono oltre 37 milioni le somministrazioni di vaccino anti-Covid già effettuate in Italia, con un picco negli ultimi due giorni ed una pwercentuale di somministrazioni rispetto alle dosi consegnate dell'89,7%, mentre gli immunizzati hanno già raggiunto quota 13 milioni. "Verosimilmente per settembre-ottobre avremo tre quarti di popolazione con vaccinazione fatta", ha affermato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri,, aggiungendo che questo significa che sarà raggiunta l'immunità di gregge. E sempre il sottosegretario ha anticipato che "dovremmo arrivare a un punto quanto prima in cui si può anche ballare se si è muniti di green pass. Usiamo il green pass, magari riduciamo le persone".