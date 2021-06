Cristina Bombassei entra nel CdA di OTB, la holding di Renzo Rosso

Brembo

(Teleborsa) - Sale a sei il numero di consiglieri di amministrazione diche controlla marchi dell'abbigliamento come Diesel, Marni e Jil Sander. A fare il suo ingresso nel board è, consigliere esecutivo e Chief Corporate Social Responsibility Officer del gruppo. Gli altri amministratori, oltre allo stesso Renzo Rosso, sono Arabella Ferrari e Carlo Purassanta, recentemente nominati come membri indipendenti, l'amministratore delegato Ubaldo Minelli e il consigliere Stefano Rosso."Per il board di OTB - ha commentato Renzo Rosso - ho voluto un t, professionisti che contribuiranno a far diventare il nostro gruppo un modello e un punto di riferimento per tutto il settore. Cristina Bombassei è una delle figure più rispettate in Italia in ambito sostenibilità, e di certo supporterà le aziende di OTB nel fare le scelte migliori in questo ambito fondamentale". In un'intervista di poche settimana fa , Renzo Rosso aveva confermato che ladella società resta uno dei progetti a medio termine, anche se la famiglia continuerà a detenere la maggioranza dell'azienda.