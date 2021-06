Terna acquista azioni proprie

Terna

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 30 aprile 2021, dal 31 maggio al 4 giugno 2021, complessive(pari allo 0,025% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 6,3076 euro per azione, per uncomplessivo diL’operazione fa seguito a quanto comunicato lo scorso 28 maggio circa l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie a servizio del Piano Performance Share 2021-2025, nell’ambito della richiamata deliberazione assembleare.A seguito degli acquisti finora effettuati, l'operatore di reti per la trasmissione di energia elettrica detiene 2.033.400 azioni proprie pari allo 0,101% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese,amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 6,436 euro.