Tesla, +88% le vendite di maggio in Cina

azienda attiva nel settore automotive

Nasdaq 100

(Teleborsa) - Discesa moderata per, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,24% rispetto alla seduta precedente.Il produttore di auto elettriche ha registrato un incremento delle vendite dell'88% in Cina a maggio, a 21.936 unità, rispetto al crollo del 67% a 11.671 veicoli di aprile, sulla scia delle turbolenze create dai timori sulla qualità dei veicoli elettrici.Lo scenario su base settimanale dell'rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 619,3 USD. Primo supporto individuato a 591,7. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 646,9.