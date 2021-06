In rosso il settore beni personali a Milano (-1,54%), scambi al ribasso per MARR

indice dei beni personali italiano

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l', dopo un esordio in lieve salita delIlha aperto a quota 114.200,8 con un ribasso dell'1,54%, rispetto alla chiusura precedente. In lieve salita l'che viaggia a 1.456, dopo un inizio di seduta a 1.452.Tra i titoli adell'indice beni per la casa, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,12%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,86%.