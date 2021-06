Francia, crescono gli occupati non agricoli nel 1° trimestre

(Teleborsa) -, l'occupazione cresce in Francia, superando le aspettative.Secondo la stima rivista dell', nel 1° trimestre, il mercato del lavoro ha registrato undegli occupati del settore privato non agricolo che si confronta con il +0,3% della stima preliminare rilasciata lo scorso 7 maggio. La variazione è pari ad un aumento in valore assoluto di 88.000 unità contro i 57.300 della prima lettura.