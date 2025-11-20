Milano 14:53
43.152 +1,17%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 14:53
9.577 +0,73%
Francoforte 14:53
23.456 +1,27%

USA, Variazione occupati in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Variazione occupati in settembre
USA, Variazione occupati in settembre pari a 119K unità, in aumento rispetto al precedente -4K unità (la previsione era 53K unità).
Condividi
```