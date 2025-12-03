Milano
Mercoledì 3 Dicembre 2025, ore 15.14
Occupati ADP USA in novembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
03 dicembre 2025 - 14.20
USA,
Occupati ADP in novembre pari a -32K unità
, in calo rispetto al precedente 47K unità (la previsione era 5K unità).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Argomenti trattati
