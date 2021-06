PharmaNutra, firmato nuovo accordo di distribuzione per la Germania

PharmaNutra

(Teleborsa) -, azienda quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro, ha firmato un nuovo accordo relativo alla, linea di complementi nutrizionali di ferro orale leader del mercato nutraceutico italiano.Il contratto di distribuzione in esclusiva per la Germania è stato firmato con la, colosso mondiale della farmaceutica con cui PharmaNutra collabora già dal 2015 per la distribuzione dei suoi prodotti in altri Paesi europei, come Austria, Svizzera e Ungheria. L'operazione "rappresenta un significativo consolidamento della partnership con Fresenius Kabi e apre a PharmaNutra un mercato dalle enormi potenzialità", sottolinea la società."L'accordo con Fresenius Kabi per la distribuzione del SiderAL in Germania, un'intesa su cui stavamo lavorando da molto tempo, è un motivo di grande soddisfazione, in quanto rappresenta un punto fondamentale della nostra espansione all'estero - ha commentato Carlo Volpi, Consigliere Delegato di PharmaNutra - La Germania è ile siamo orgogliosi di poterlo fare insieme a Fresenius Kabi, un partner con cui collaboriamo da tempo con risultati molto soddisfacenti".