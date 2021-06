ABI, Sabatini: proroga moratorie non sottoposta a regole semplificate Eba

(Teleborsa) - Il Direttore generale dell’, ha risposto a, Presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, che in una lettera aveva chiesto chiarezza in merito alla classificazione delle imprese in relazione alla richiesta di moratoria di finanziamento. “La positiva proroga delle moratorie prevista dal Decreto legge Sostegni bis non è ancora operativa, è soggetta ad una esplicita approvazione da parte della Commissione Europea“, ha sottolineato Sabatini."Inoltre – ha aggiunto il Direttore generale, “ladella moratoria non è più sottoposta alle ‘regole semplificate’ dell’e pertanto le banche devono comunque valutare le singole posizioni. È importante quindi che tutte le rappresentanze di impresa continuino a sollecitare l’entrata in vigore di normative che permettano alle imprese di superare questa difficile fase”.