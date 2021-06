Banca MPS, mandato a legali per denunciare turbativa mercato

Banca MPS

Unicredit

(Teleborsa) -annuncia di "aver datoper proporre unan relazione alleche hanno determinato una significativasubordinati".Con questa brevissima nota la banca senese chiude una giornata di passione, non tanto sulle azioni che hanno segnato in chiusura un -1,4% attestandosi a 1,2265 euro, quanto sui bond subordinati, che hanno evidenziato perdite a due cifre.A scatenare l'ondata di vendite sui bond sono stati i, alimentati da indiscrezioni di stampa, di undella banca senese e di un eventuale, che potrebbe pesare proprio sui, provocandone il "riassorbimento", nel caso in cui il CET 1 dovesse scendere sotto la soglia imposta dalla BCE. Un test importante sarà l'esito dello stress test che l'EBA annuncerà a fine luglio.Proprio, scriveva ieri l'ANSA, sarebbe, che la banca dovrebbe realizzare nel caso in cui il Tesoro, azionista con una quota del 64%, non trovasse un partner per la privatizzazione. Aumento che parrebbe sempre più probabile di fronte allead aggregarsi con la banca senese e che dovrebbe realizzarsi fra la fine del 2021 e l'inizio del 2022.