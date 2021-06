Enertronica Santerno amplia le attività produttive in Sudafrica

Enertronica Santerno

(Teleborsa) - Il CdA diha approvato in data odierna un programma di investimento per l’ampliamento delle attività produttive nella Repubblica Sudafricana.L’Investimento, il cui ammontare è stimato in circa 1 Milione di Euro spalmato su tre anni, prevede la possibilità di fornire nello stesso periodo inverter sia per applicazioni fotovoltaiche standard che per sistemi di storage dell’energia elettrica per una potenza complessiva di circa 1 GW con una capacità produttiva massima superiore a 500 MW/anno.Il progetto - si legge in una nota - baserà su una struttura produttiva già collaudata negli anni e, quindi, il Gruppo sarà in grado di consegnare gli inverter assemblati localmente a partire dalla fine del 2021.L’intero ammontare dell’Investimento sarà finanziato attraverso l’impiego di risorse interne al Gruppo e senza il ricorso ad ulteriore indebitamento.