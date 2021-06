Aeroporto di Bologna: "Oltre 9 italiani su 10 disponibili a volare nei prossimi 12 mesi"

Aeroporto di Bologna.

(Teleborsa) - L'arrivo dell'estate, accompagnato da una campagna vaccinale che sta spingendo sempre piu` in basso i numeri del bollettino quotidiano del Covid-19, sta cambiando le prospettive di viaggio degli italiani che ora programmano di tornare a volare entro i prossimi 12 mesi. Nel corso dei prossimi 12 mesi il 93,2% degli intervistati viaggera` in aereo, o ha intenzione di farlo. È quanto emerge da unoPiu` di 8 italiani su 10 (l') programmano di tornare a solcare i cieli per turismo o per raggiungere la meta delle prossime vacanze.. Questa categoria di viaggiatori – rileva lo studio – segna l'incremento piu` elevato, con un +11,6% rispetto al 2020. Chiudono il podio i viaggiatori di affari che, con un +5,2% rispetto al 2020, rappresentano il 31% del campione.In particolare, isembrano essere i piu` desiderosi di recuperare il tempo perso, tanto che il 38,2% di questi ha dichiarato che tornera` a volare con una frequenza addirittura superiore rispetto al 2019, ultimo anno di normalita` prima dello scoppio della pandemia, mentre il 41,7% manterra` le stesse abitudini pre-Covid.L'astinenza da vacanze imposta dal 2020 ha colpito pero` anche itanto che il 26,6% di questi ha dichiarato che prevede di volare nei prossimi 12 mesi con una frequenza ancora maggiore rispetto al 2019. In Italia, la meta turistica piu` ambita e` Palermo, seguita da Roma e Catania. Mentre Barcellona, le isole greche e Atene sono le destinazioni internazionali piu` sognate nel post pandemia.(periodo da giugno a settembre), facendo segnare un +21,2% rispetto al 2020. Aumenta leggermente l'esterofilia degli italiani, con il 47,3% (contro il 44,5% del 2020) che programma di trascorrere questa estate fuori dall'Italia, ma la maggior parte degli italiani continuera` a volare entro i confini nazionali (58,3%, contro il 62,6% del 2020).Lo studio di GPF/Aeroporto di Bologna evidenzia come ilrappresenta, con il 39,6%, il primo elemento che spinge a tornare a volare. Importante, per gli italiani, e` anche la garanzia di assenza di rischi per la salute nelle localita` di destinazione, che si pone al secondo posto con il 36,4%. Chiude il podio la garanzia di assenza di rischi in aereo con il 33,3%. Al quarto posto invece la garanzia di assenza di rischi in aeroporto, con il 30%.Per quanto riguarda gliindicativo il fatto che l'83,2% degli intervistati percepisce come medio-basso o nullo il rischio di contagio in questi luoghi. Percentuale che scende al 75,3% per quanto riguarda il rischio in aereo. Dati che evidenziano come le misure di sicurezza implementate sia a terra che in volo vengano ritenute efficaci dai viaggiatori.Laresta quindi il motivo principale che fa da ago della bilancia tra il tornare a volare o meno. Per tale ragione la soluzione delsembra mettere d'accordo un po' tutti gli italiani: qualora fosse indispensabile per volare, 8 su 10 (80,2%) si dicono favorevoli all'adozione. Il quale il 50,8% dei rispondenti si dice, tuttavia, contrario al Green Pass (l'11,4% del campione) in quanto non ritiene giusto che alcuni possano viaggiare prima che il vaccino sia somministrato o reso accessibile a tutti. Segno che, – conclude lo studio – probabilmente, ancora non sono stati compresi a fondo i requisiti necessari per ottenere il pass vaccinale.