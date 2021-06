Terzo settore per il rilancio, Intesa Sp: al via road show "Noi ripartiamo"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -: sono ledel road show digitaleorganizzato da, la struttura didedicata all’Economia del bene comune. Parola ad, che, nel corso degli incontri, (moderati dal sociologo ed esperto di non profit eimprenditoria sociale) affronteranno alcune delleper il non profit italiano affinché partecipi con un ruolo da protagonista ale alla ripresa delPer valorizzare al meglio ilche l’azione civile può sviluppare - si legge nella nota - "si dialogherà sui punti cardinali e le direttrici strategiche dell’azione deldentro la cornice degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: digitalizzazione, fonti finanziarie innovative, rilancio della cultura e del turismo, inclusione e cittadinanza. Sono gli ambiti strategici sui quali il"Ilha subito un colpo, ma è anche stato una forza su cui il Paese ha potuto contare per la ripartenza, in cui occorre anche reinventarsi e innovare. Ora l’obiettivo è, a quelle che saranno le linee guida dello sviluppo, del ritorno alla normalità e a una crescita diversa. Per poterlo fare il credito è importante per incoraggiare e indirizzare il non profit a migliorare la propria sostenibilità. "Noi Ripartiamo" muove da queste considerazioni. La Banca, le realtà non profit, gli esperti e le personalità istituzionali impegnati a progettare la nuova agenda del non profit italiano accompagnano ila essere protagonista del PNRR e alla ripresa del Paese", dichiaraResponsabile della Direzione Impact di Intesa Sanpaolo, che parteciperà a tutte le tappe del road show.- Tra gli insegnamenti lasciati in eredità dalla pandemia, uno spicca più di altri: lapassa necessariamente per lache - non a caso - attraversa tutte leIntesa come dimensione dinamica e di sviluppo equilibrato in cui gli aspetti economici, ambientali, climatici, sociali e di governance si integrano in una logica moltiplicativa, multidisciplinare e multifattoriale, "si può concretizzare solo se le comunità progettano assieme. Una pratica, quella della co-progettazione, che fa parte dell’eredità diPrende il via da tutte queste considerazioni, l'affascinante viaggio diche partirà ilda, città di, con l’incontrodedicato a ripensare il Terzo settore partendo da alcuni suoi gap: laTema cardine dell’incontro, il settore culturale e turistico, con gli interventi dell’ospite d’onore Monica Guerritore, che porterà il punto di vista e il contributo degli artisti per la rinascita e la ripresa culturale del Paese; Francesco Maria Perrotta (Tesoriere AGIS e Presidente Italia Festival) e Carlo Borgomeo (Presidente Fondazione con il Sud) dialogheranno sull’importanza delle alleanze e della capacità di fare sistema per innovare e progettare il futuro del settore. In quest’occasione la Banca presenterà un nuovo modello di valutazione della cultura e della produzione di spettacolo dal vivo, il “Giudizio Strutturato Cultura” raccontato nell’intervento di Silvia Angeli e Marco Ratti.Spazio poi al confronto sulle buone pratiche di alcune realtà sociali del territorio, con i contributi di Giovanni Puglisi (Teatro Biondo di Palermo), Francesco Mannino (Associazione Officine Culturali), Andrea Bartoli (Farm Cultural Park), Claudio Arestivo (Moltivolti Impresa Sociale) e Musa Kirkar (Ceipes).a Bari ilittà dove il Terzo Settore ha una grande vitalità, con l’incontrodove si discuterà di come lo sviluppo delle realtà nonprofit dipenda dall’accesso a un mix di capitale paziente e di debito. Le prime buone pratiche si stanno manifestando e Intesa Sanpaolo collabora attivamente a questi strumenti, affinché nuove risorse di equity possano avvicinarsi al Terzo Settore: fondi immobiliari, fondi di investimento, equity-crowdfunding. Ospite d’eccezione della tappa Francesca Romana Medda, Docente della London School of Economics e Direttrice UCL Institute of Finance and Technology; a cui seguiranno gli interventi di Massimiliano Braghin (CEO Infinityhub) e Massimo Giusti (Presidente Sefea Impact) che si occuperanno rispettivamente di Equity-crowdfunding per il sociale e Equity per l’impact investing. Il confronto tra le realtà del territorio vedrà la partecipazione di Francis Xavier Jagatha Papaiah (Economo dell’Arcidiocesi di Bari e Bitonto), Antonio D’Armento (SGR Smart Service), Marco Macchitella (ICOS Sporting Club), Piero Inglese (Consorzio Meridionale Servizi) e Augusto Masiello (Teatri di Bari).Il tour farà quindi tappa adove nell’incontrosi affronteranno temi collegati ai significativi spazi di crescita e di rafforzamento del Terzo Settore finalmente presenti nel piano. L’attenzione dei relatori si concentrerà sulla necessità di sostenere le capacità del non profit di co-progettare e co-programmare. L’incontro sarà anche l’occasione per Intesa Sanpaolo di avviare un cantiere condiviso dedicato alla digitalizzazione, come messa in sicurezza dei dati e creazione di nuovi ricavi. Il Terzo Settore possiede - aggregando 37 milioni di cittadini serviti, 6,5 milioni di operatori e oltre 350.000 enti – è detentore di una enorme mole di dati, ma non li governa come potrebbe in quanto è ancora fortemente “analogico”. La Banca si pone oggi di fronte alla necessità di stimolare un salto in avanti del Terzo Settore, cogliendo le opportunità offerte dalle nuove risorse del PNRR in tema di digitalizzazione. Con una riflessione di Luigi Contu, direttore Ansa, interverrà Mario Rasetti, Professore Emerito di Fisica Teorica al Politecnico di Torino e Presidente della Fondazione Innovazione e Sviluppo Imprenditoriale (ISI), che parlerà di Big Data e Intelligenza Artificiale al servizio del Terzo Settore.Gli esperti di questa tappa Valeria Della Rosa (Head of Clients Services ThoughtWorks) e Claudia Fiaschi (Portavoce Forum del Terzo Settore) affronteranno rispettivamente il tema della messa in sicurezza e valorizzazione dei dati e della digitalizzazione.Spazio ovviamente ai rappresentanti delle realtà sociali sul territorio che si confronteranno sulle buone pratiche in questo ambito: Luca Calvetti (Hypermynds), Edoardo Alesse (Fondazione Santa Lucia), Pietro Cum (Associazione Centro Elis), Cirino Groccia (Legambiente) eLivio Gualerzi (Conferenza Episcopale Italiana).in programma acon l’incontrodove verranno presentati i nuovi progetti Impact della Banca, che hanno come obiettivo l’inclusione creditizia esattamente come il nonprofit lavora per l’inclusione dei cittadini nei diritti.Intesa Sanpaolo - si legge - "opera concretamente per ridurre laalattraverso strumenti dedicati a cittadini che hanno buoni progetti e volontà per realizzarli ma mancano di reddito e di patrimonio: sono gli studenti, le madri lavoratrici, pensionandi, più le nuove categorie da includere nei prossimi mesi, come i lavoratori con parenti fragili a carico, i volontari del servizio civile, le famiglie con figli in età scolare, i giovani professionisti e artigiani che vogliono intraprendere. Continua l’azione della Banca per ridurre la forbice delle disuguaglianze, le perdite ridurre e la gender inequality.Ospite d’onore Giuliano Amato, Vicepresidente della Corte Costituzionale, che dedicherà il suo intervento al credito che abilita i diritti costituzionali, mentre gli esperti Fabrizio Fornezza (Presidente Eumetra) e Silvio Moretti (FIPE) parleranno di credito e sostenibilità per il futuro del Paese e di strumenti di welfare aziendale. Il panel vedrà la partecipazione di: Miriam Pezzotta (Cooperativa Sociale Il Cantiere), Ettore Ongis (Imiberg), Don Marco Bove (Sacra Famiglia), Lucia Lastrucci (Consorzio PAN) e Vincenzo De Bernardo (Federsolidarietà)