Intesa, Messina: non sono fan dei buyback, devono essere bilanciati

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "e avremo spazio per valutare ulteriori buyback. Io non sono un super fan del buyback, ma è qualcosa che. Penso che ora sul mercato ci sia troppa attenzione al breve termine". Lo ha detto il Consigliere Delegato e CEO di, nel corso della conference call con gli analisti finanziari sui risultati del primo trimestre 2024 . Tuttavia, ha aggiunto il top manager, la nostra macchina di produzione di dividendi cash continuerà, perché siamo in grado di farlo".perché "non abbiamo bisogno di spingere sull'acceleratore delle prospettive come altre banche. Voglio guidare questa banca dando risultati trimestre per trimestre, non abbiamo bisogno di aumentare il prezzo delle azioni perché vogliamo fare qualche operazione di fusione o acquisizione", ha detto ancora Messina. "Noiperché abbiamo già fatto le nostre acquisizioni, siamo una banca sostenibile"."Noi siamo gli incumbent del mercato - ha aggiunto il CEO della banca - quindi non abbiamo bisogno di dare dei messaggi promozionali, di marketing,".