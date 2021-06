ENAV, attivato il sistema di sorveglianza radar all'aeroporto di Treviso

ENAV

(Teleborsa) - L', società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e quotata sull'MTA di Borsa Italiana, ha attivato il "" sullo scalo di Treviso - Antonio Canova. In questo modo, si potrannodallo scalo, migliorando l'utilizzo dello spazio aereo di competenza della torre di controllo e mantenendo inalterati gli standard di sicurezza ed efficienza."Le persone di ENAV e la nostra capacità tecnologica hanno consentito di implementare un sper la crescita dell'aeroporto di Treviso che da oggi innalza ulteriormente i propri standard operativi - ha commentato l'amministratore delegato di ENAV,- Siamo convinti che il nostro impegno porterà benefici per il territorio e a tutto l’indotto".Il nuovo servizio è implementabile grazie al sistema di sorveglianza Air Traffic Services (ATS), che permette ai controllori della Torre di osservare gli aeromobili che operano nelle vicinanze dell'aeroporto, oltre che per mezzo dell’osservazione visiva diretta, anche attraverso degli schermi radar. L'implementazione è stata sviluppata grazie all'sulla torre di controllo e alla formazione dei controllori di volo.