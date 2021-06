JPMorgan acquisisce Nutmeg e punta al mercato britannico

JPMorgan Chase

(Teleborsa) -ha stretto con accordo per l', società di gestione degli investimenti finanziari con sede a Londra e specializzata nei servizi di robo advisor (ovvero gestione di investimenti online con un intervento umano minimo e costi bassi). Con oltre 140.000 clienti e oltre, Nutmeg costituirà la base dell'offerta di gestione patrimoniale digitale al dettaglio di JPMorgan Chase, oltre a rappresentare una notevole espansione nel mercato britannico.e mettendo l'esperienza del cliente al centro della nostra offerta, principi che Nutmeg condivide con noi - ha commentato Sanoke Viswanathan, CEO di International Consumer presso JPMorgan Chase - Non vediamo l'ora di posizionare i loro prodotti pluripremiati accanto ai nostri e di continuare a supportare il loro lavoro innovativo nella gestione patrimoniale al dettaglio".Nutmeg è stato lanciato nel 2012, ma ha sempre faticato nel realizzare profitti. Negli ultimi dati disponibili, riferiti al 2019, l'azienda ha registrato una perdita ante imposte di 22 milioni di sterline. Non è stato reso notoda JPMorgan Chase per l'acquisizione.