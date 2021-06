Recovery, da approvazione a prefinanziamento: le prossime tappe

(Teleborsa) - Il via libera della Commissione Europea al Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza dell'Italia arriveràprobabilmentein coincidenza con la visita a Roma della presidente Ursula; l'approvazione definitiva da parte del Consiglio probabilmente nell'e l'erogazione del prefinanziamento nella misura deldelle somme previste per il piano. Questo il calendario del PNRR tracciato dal ministro dell'Economiaa margine della riunione dellarrivano dalla Portavoce della Commissione Dana Spinant che oggi a Bruxelles, durante il briefing quotidiano online per la stampa, ha annunciato il programma delle visite di von der Leyen la settimana prossima nel quadro del tour europeo per "Next Generation EU". von der Leyen, sarà inper consegnare al governo il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) con il via libera dell'Esecutivo comunitario, da sottoporre all'approvazione definitiva da parte del Consiglio Ecofin. I piani che riceveranno il via libera della Commissione la settimana prossima sonoquelli didove la presidente della Commissione si recherà lunedì, poi quelli di Lettonia, Germania e Italia martedì, e infine quelli di Francia e Belgio mercoledì, ha annunciato la portavoce."Abbiamo rispettato ampiamente l'obbligo di dedicare almeno ilalla transizione verde; "poi, abbiamo una decisione molto ampia, e quindi non c'è solo una concentrazione sul clima", ma ci sono investimenti anche in diversi altri settori, in particolare "ha detto Franco rispondendo al termine della riunione dell'Ecofin, alla domanda di un giornalista sulle critiche da parte di organizzazioni ambientaliste, secondo sarebbe deludente la presa in conto della transizione verde nel Pnrr italiano, che avrà il via libera della Commissione europea la settimana prossima, probabilmente martedì.L'Italia - ha proseguito Franco - si aspetta di raggiungere al vertice, in luglio, un accordo di massima sui "due pilastri" (giurisdizione competente e aliquota minima) dellain modo da chiudere la partita a ottobre. "Nella sessione dell'Ecofin di stamattina - ha riferito - ho parlato di quelle che sono le nostre aspettative per il G20 sui vari fronti: quello sanitario, quello dei paesi in via di sviluppo, quello dell'ambiente, e quello della tassazione, che è forse il tema più complicato. Non che gli altri siano meno importanti, i programmi delle vaccinazioni sono fondamentali. Ma dal punto di vista della difficoltà politica a trovare un accordo, forse il lato della tassazione e' quello piu' complicato, mentre sui vaccini sono tutti d"Abbiamo parlato, io e la nostra delegazione, con, il ministro dell'Economia francese che è molto attivo nel promuovere l'accordo globale sulla tassazione delle multinazionali. Ma, ha aggiunto, "questa è stata un'occasione per incontrare anche altri ministri per discutere delle questioni aperte". "Nelle prossime settimane, poi - ha continuato Franco - sentirò telefonicamente tutti gli altri ministri del G20 non europei, in modo da arrivare a Venezia in una condizione, di arrivare ad un accordo, speriamo, che sarebbe molto importante per la presidenza italiana del G20, maSull'ci sono "diverse visioni nazionali" la posizione dell'Italia, "lae che lo schema europeo di tutela dei, ha concluso.