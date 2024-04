CredemHolding, approvato bilancio 2023: utile in aumento a 441 milioni

Credito Emiliano

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Credemholding, società che controlla il 79,47% del capitale diS.p.A., sotto la presidenza di, ha approvato in data odierna ilconfermando integralmente i risultati preliminari comunicati lo scorso 8 febbraio.Il bilancio sarà sottoposto all'prevista in prima convocazione il 13 giugno 2024 ed in seconda convocazione il 14 giugno 2024.La Società, nel dettaglio, ha registrato a fine 2023 undi euro rispetto ai 251 milioni dell'anno precedente in crescita del 75,7%. Il dato è stato significativamente influenzato dal rilevante incremento dell’utile della controllata Credito Emiliano S.p.A., che è stato favorito dalla crescita del margine finanziario e dal contenuto costo del rischio.I positivi risultati raggiunti consentono al Consiglio di Amministrazione di deliberare la distribuzione di unrispetto a 3,3 euro del 2022, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Più in dettaglio, il dividendo sarà distribuito in due fasi, la prima per un ammontare di 4,5 euro per azione (in pagamento a partire dal 27 giugno 2024), la seconda per un importo di 2 euro per azione (in pagamento a partire dal 14 novembre 2024). Il monte dividendi complessivo risulta quindi di oltre 107 milioni di euro, in crescita del 96,7% rispetto lo scorso anno (54,4 milioni di euro).