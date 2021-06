Speranza: 5 giorni quarantena e tampone per chi arriva da GB

(Teleborsa) - "Ho firmato una nuova ordinanza che introduce unacon obbligo di tampone per chi proviene dallaLo annuncia con un post su Facebook il ministro della Salute,dai Paesi dell'Unione Europea e da Stati Uniti, Canada e Giappone con i requisiti del Certificato Verde. L'ordinanza, inoltre, "prolunga le misure di divieto diContinua a preoccupare il balzo dei contagi indove preoccupa la diffusione della variante Delta. Ieri, secondo quanto reso noto dalle autorità sanitarie, si sono registrati oltre 11mila uuovi casi di coronavirus, il numero più alto dallo scorso 19 febbraio, quando i casi furono poco più diComplessivamente, indella popolazione adulta è stata vaccinata contro il Covid. Secondo gli ultimi dati diffusi dal governo, infatti, oltre 42,2 milioni di persone sono state vaccinate con almeno una dose e 30,6 milioni sono state immunizzate. "Ogni iniezione ci fa fare un passo avanti verso la fine della pandemia e continueremo con la campagna alla velocità della luce", ha dichiarato il ministro britannico per i vaccin, come riporta la Bbc.