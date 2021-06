Mittel annuncia rimborso anticipato bond scadenza 2023

Mittel

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, dopo aver attentamente e positivamente valutato le rilevanti disponibilità liquide, la generazione di cassa realizzata e l’opportunità di veicolare una quota residua di 15 milioni del bond a sostegno dei programmi di crescita delle controllate, in particolare di Gruppo Zaffiro, ha deliberato di procedere con un ulteriore,.Il rimborso sarà effettuato, per un ammontare pari adi euro su un totale di 78,9 milioni. Tale importo oggetto di rimborso sarà incrementato, come previsto dal Regolamento, di un importo pari a un quarto della cedola (per 0,6 milioni), a cui si sommeranno gli interessi per il periodo 27 luglio 2021 – 28 luglio 2021, oltre al pagamento degli interessi del periodo 28 gennaio 2021 – 27 luglio 2021 che verrà regolarmente effettuato in data 27 luglio 2021.Il rimborso anticipato avverrà mediante pagamento, in favore dei titolari delle Obbligazioni, didetenuta, pari all’80,9% del valore nominale ante rimborso. Ilper ciascuna Obbligazione, pari al 100,9375% del valore nominale rimborsato, ammonta a 0,4451 euro. Ad esito del rimborso, il valore nominale delle Obbligazioni "Mittel S.p.A. 2017 - 2023" passerà da 0,545 a 0,104 euro, per un controvalore complessivo residuo di 15.049.754,9 euro.