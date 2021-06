Piazza Affari, i dividendi di oggi 21 giugno 2021

Iren

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 21 giugno in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0003027817Mercato: Milano - AzioniDividendoISIN: IT0003796171Mercato: Milano - AzioniDividendoISIN: IT0003242622Mercato: Milano - AzioniDividendoISIN: IT0003153415Mercato: Milano - AzioniDividendoISIN: IT0003796171Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,324 EURData di pagamento: 23/06/2021ISIN: IT0005239881Mercato: Milano - AzioniDividendoISIN: NL0000226223Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,06 USDData di pagamento: 23/06/2021ISIN: NL0012059018Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,43 EURData di pagamento: 23/06/2021ISIN: IT0001044996Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,2616 EURData di pagamento: 23/06/2021ISIN: IT0003027817Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,095 EURData di pagamento: 23/06/2021ISIN: IT0003242622Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1786 EURData di pagamento: 23/06/2021ISIN: IT0003153415Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1497 EURData di pagamento: 23/06/2021ISIN: IT0005411209Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,13 EURData di pagamento: 23/06/2021ISIN: IT0001382024Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,08 EURData di pagamento: 23/06/2021ISIN: IT0001207098Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,8 EURData di pagamento: 23/06/2021ISIN: IT0005331019Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,12 EURData di pagamento: 23/06/2021ISIN: IT0003497168Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,01 EURData di pagamento: 23/06/2021ISIN: IT0003497176Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,0275 EURData di pagamento: 23/06/2021ISIN: IT0005278236Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,08 EURData di pagamento: 23/06/2021ISIN: IT0005239881Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 2,6 EURData di pagamento: 23/06/2021