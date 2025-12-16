Milano
17:35
43.990
-0,29%
Nasdaq
21:07
25.093
+0,10%
Dow Jones
21:07
48.108
-0,64%
Londra
17:35
9.685
-0,68%
Francoforte
17:35
24.077
-0,63%
Martedì 16 Dicembre 2025, ore 21.24
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: in calo il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: in calo il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
16 dicembre 2025 - 15.00
Il
Comparto del commercio in Italia
perde l'1,32%, continuando la seduta a 111.812,75 punti.
Condividi
Leggi anche
Settore vendite al dettaglio a Piazza Affari, quotazioni in calo a Piazza Affari
Piazza Affari: andamento negativo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: su di giri il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: moderato recupero per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Retail
+0,03%
Altre notizie
Piazza Affari: flessione controllata per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: giornata fiacca per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari in rally
Piazza Affari: cresce senza grande impeto il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Settore vendite al dettaglio a Piazza Affari, scendono le quotazioni a Piazza Affari
Piazza Affari: in forte denaro il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto