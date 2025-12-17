Milano 15:54
44.261 +0,61%
Nasdaq 15:54
25.046 -0,35%
Dow Jones 15:54
48.286 +0,36%
Londra 15:54
9.841 +1,62%
Francoforte 15:53
24.090 +0,05%

Piazza Affari: in calo il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in calo il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Il Comparto del commercio in Italia perde lo 0,78%, continuando la seduta a 112.466,88 punti.
Condividi
```