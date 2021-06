Recovery, Italia promossa a pieni voti da Bruxelles

(Teleborsa) - Promosso a pieni voti ilitaliano con la Commissione UE che ha assegnato, cioè il massimo voto, e unaalla voce Costi, come per gli altri piani approvati finora. Secondo quanto appreso dall'Ansa, nella pagella che sarà approvata entro domani e che la presidente Ursula von der Leyen consegnerà domani ala Roma, si sottolinea che il pianole raccomandazioni specifiche della Ue.Il Pnrr italiano èalcon ildi misure indirizzate alla transizione climatica, tra cui progetti di efficientamento energetico degli edifici (Superbonus) e per favorire la concorrenza nel mercato del gas e dell'elettricità. Bruxelles rileva poi che al digitale è dedicato ildel piano, con misure per la digitalizzazione delle imprese, incentivi fiscali per la transizione 4.0, la banda larga e il sostegno a ricerca e innovazione.Via libera, dunque, aldi pre-finanziamento all'ItaliaQuesta settimana la Commissione Ue approverà sette piani nazionali di ripresa e resilienza: oltre al Pnrrsemaforo verde anche per- Via libera della Commissione europea al piano di ripresa e resilienza dellada 6,3 miliardi di euro in sovvenzioni. Nella sua valutazione, Bruxelles rileva il contributo stabilito da Bratislava alla transizione verde ammonta aln investimenti nell'efficienza energetica anche di edifici privati ;;e pubblici e trasporti. Il 21% delle risorse andrà invece alla transizione digitale, soprattutto di servizi pubblici, istruzione e sanità. Il piano comprende anche diverse riforme per migliorare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, come la riforma delle pensioni.