RFI, in arrivo 5 nuovi treni per la flotta diagnostica

(Teleborsa) - La flotta di “” disi arricchirà dicapaci di viaggiare su tutte le linee ferroviarie ed effettuare una serie di test e controlli sull’infrastruttura utili a supportare le attività di manutenzione, con l’obiettivo di garantire la massima efficienza della rete. RFI ha infatti sottoscritto un accordo conper la realizzazione e la consegna di cinque nuovi mezzi diagnostici, per un investimento complessivo di circa. Si tratta del primo progetto integrato, con consegna nella formula “chiavi in mano” del veicolo ferroviario equipaggiato dei sistemi diagnostici. Di fatto Stadler e Mermec collaboreranno in sinergia per consegnare a RFI nuovi mezzi, attrezzati già con le tecnologie di bordo per la diagnostica dell’infrastruttura ferroviaria.RFI imprime così un’accelerazione al progetto di rinnovo e ampliamento della propria flotta diagnostica, iniziato concretamente nei primi mesi di quest’anno con l’arrivo sui binari die con il prossimo imminente debutto di. I cinque nuovi treni - a composizione bloccata a tre casse, con trazione bimodale (diesel ed elettrica) e compatibili con l’evoluto sistema ERTMS - saranno operativi in tutta Italia per ispezionare l’infrastruttura ferroviaria, controllando in tempo reale binari, linea elettrica, sistemi di segnalamento e telecomunicazione. I nuovi convogli diagnostici saranno in grado viaggiare su tutte le linee, di monitorare e di acquisire le informazioni necessarie per mantenere in efficienza gli oltre 16.700 chilometri di rete ferroviaria nazionale e di aumentare la sicurezza operativa di tutti i treni.La loro omologazione e messa in servizio è prevista per il. Rigorosamente in blu oltremare e giallo segnale i colori che contraddistingueranno la livrea, gli stessi utilizzati per tutti gli altri treni della flotta diagnostica di Rete Ferroviaria Italiana. Il progetto di sviluppo e potenziamento della flotta, del valore complessivo di circa, prevede anche la fornitura di quindici nuovi autocarrelli diagnostici bimodali, la realizzazione di tre carri diagnostici K12 e la fornitura di sette nuovi convogli per la verifica interna delle rotaie mediante misure ad ultrasuoni e la diagnostica delle gallerie.Lapermette di raccogliere una serie di informazioni sullo stato dell’infrastruttura che consentono non solo l’individuazione e l’eliminazione tempestiva di anomalie ma, soprattutto, una più efficace programmazione della, ottimizzando tempi e costi degli interventi.