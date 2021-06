Borgosesia si è aggiudicato l'acquisto di un fabbricato a Bergamo

Borgosesia

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana e attiva nel settore degli investimenti in asset alternativi, si è- dalla superfice lorda di circa 3.000 metri quadrati, oltre ai piani interrati, a destinazione prevalentemente residenziale ed in corso di ultimazione - situato a Bergamo città. L'operazione è stata portata a termine attraverso la controllata MI.BI. Investimenti Srl.Il prezzo di assegnazione a base d'asta è risultato pari ache permetterà, tra l’altro, l'intero recupero del credito, in passato acquistato dal gruppo verso il corrispettivo di 1,7 milioni di euro, garantito da ipoteca iscritta sul cespite stesso.