Decolla Tesla, recuperato quanto perso negli ultimi due mesi

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un, portandosi a 686,2. Sommato ai rialzi registrati nelle due sessioni precedenti, il movimento odierno del titolo lo riporta al livello di due mesi fa, prima che perdesse terreno e scambiasse debolmente per diverso tempo.Tra i fattori che hanno inciso sulla rinnovata fiducia degli investitori per l'azienda fondata da Elon Musk c'è l'accordo trovato dall'amministrazione Biden con un gruppo di senatori repubblicani e democratici su une da oltre 550 miliardi di dollari. Il pacchetto propone di investire pesantemente nello sviluppo di un'infrastruttura a sostegno dellaOperativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 700 e successiva a 730. Supporto a 670.