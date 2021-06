A2A, approvato progetto di fusione per incorporazione di Linea Group Holding

A2A

(Teleborsa) - Con riferimento all'operazione di integrazione trae Linea Group Holding (società controllata al 51% da A2A), la multi-utility quotata a Piazza Affari ha reso noto che i rispettivi consigli di amministrazione hanno approvato ilLe assemblee straordinarie delle due società partecipanti alla fusione sono previste per la prima decade di ottobre 2021 e la stipula dell'atto di fusione, decorsi i termini previsti dalla legge per l'opposizione dei creditori, è prevista entro il 31 dicembre 2021. L'operazione "è in linea con ildelle società del gruppo A2A e completa il percorso di evoluzione della partnership tra A2A e i soci di minoranza di LGH (Azienda Energetica Municipale S.p.A. al 15,15%, Cogeme S.p.A al 15,15%, A.S.M. Pavia S.p.A al 7,79%, Astem S.p.A. al 6,48% e Società Cremasca Servizi S.r.l. al 4,43%)", sottolinea la società.La fusione è ile prevede che al termine dell'operazione i soci di minoranza di LGH (che attualmente detengono complessivamente il 49% del capitale di LGH) vadano a detenere il 2,75% di capitale sociale di A2A. L'operazione di fusione permetterà inoltre di attivare nel tempo sinergie economiche grazie alla gestione integrata di processi e sistemi.