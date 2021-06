JPMorgan acquisisce il 40% della banca brasiliana C6 Bank

JPMorgan Chase

(Teleborsa) -e C6 Bank hanno annunciato di aver stipulato un accordo in base al quale la banca statunitensenella banca digitale brasiliana. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti. Lanciata nel 2019, C6 Bank ha oltre 7 milioni di clienti sulla sua piattaforma digitale e offre una suite completa di prodotti tra cui conti correnti e di risparmio multivaluta, carte di debito e di credito, programmi di fidelizzazione e viaggi, prodotti di investimento e prestito per privati e imprese."Siamo entusiasti di collaborare con- ha affermato Sanoke Viswanathan, CEO di International Consumer per JPMorgan Chase - Da tempo ammiriamo C6 Bank, il suo team di gestione e la loro strategia. Con una piattaforma e una suite di prodotti interessanti, sono ben posizionati per sostenere la loro traiettoria di crescita e costruire un forte franchising. Non vediamo l'ora di supportare C6 Bank nella sua aspirazione di essere un vincitore a lungo termine nel mercato bancario brasiliano".