Pesante il settore viaggi e intrattenimento a Milano (-1,34%), flessione scomposta per S.S. Lazio

(Teleborsa) - Performance negativa per il, che segue la scia ribassista disegnata dalIlha aperto a 34.323,3, in discesa di 461,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'mostra un ribasso più marcato a 215, dopo aver avviato la seduta a 219.Tra i titoli adel comparto viaggi e intrattenimento, composto ribasso per, in flessione dell'1,65% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,06% sui valori precedenti.Calo deciso per, che segna un -1,25%.