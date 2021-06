Emirates si prepara a un'impennata dei viaggi estivi per turismo

(Teleborsa) - Emirates, la compagnia aerea di bandiera di Dubai, prevede che oltreviaggeranno da, verso e attraverso il proprio hub nell'nel corso deisu oltre 1.600 voli. I giorni più trafficati per la compagnia aerea saranno i prossimi due fine settimana, 2-3 luglio e 9-10 luglio, anche se è previsto che un traffico passeggeri più intenso inizi oggi e duri fino al 12 luglio.La compagnia aere ha detto che si "sta preparando per unin corrispondenza della vacanze estive", stimando inoltre che nelle prossime settimane circa 100.000 passeggeri arriveranno a Dubai con voli Emirates per iniziare le vacanze estive.Emirates ha inoltre reso noto che i clienti che volano tra Dubai e Londra, Barcellona, Madrid, Istanbul, New York JFK, Mosca, Francoforte, Charles De Gaulle e Amsterdam possono utilizzare ilper gestire la documentazione di viaggio legata alla Covid-19, inclusi i certificati vaccinali e i risultati dei test PCR risultati. La compagnia aerea punta a implementare il Travel Pass IATA in tutta la sua rete globale quest'estate.