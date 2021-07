L'OCSE annuncia accordo su tassa minima globale: 130 Paesi firmatari

Google

(Teleborsa) -, che segue l'accordo raggiunto a inizio giugno in sede G7,ed annuncia che ben, che rappresentano il 90% del PIL mondiale,allo schema della, che garantirà una tassazione equa delle multinazionali qualiovunque esse operino. Solo un piccolissimo gruppo di 9 Paesi firmatari dell'Inclusive Framework non ha ancora aderito alla Dichiarazione.Il documento innova le regole secolari del sistema fiscale internazionale, che non sono più adatte nel contesto di un'economia globalizzata e digitalizzata del 21° secolo.Ilpunta a garantire che le grandi impresee realizzano profitti, garantendo certezza e stabilità del sistema di tassazione internazionale. Nello stesso tempo, garantirà unnecessarie per risanare i loro bilanci pubblici e investire in servizi pubblici essenziali, infrastrutture e misure necessarie alla ripresa post-Covid.Ilgarantirà unae dei diritti di tassazione fra i paesi in cui operano le multinazionali, ripartendo il diritto di tassazione rispetto ai mercati in cui svolgono attività commerciali e realizzano profitti, indipendentemente dal fatto che abbiano una presenza fisica lì. Ilcerca di porredelle società, attraverso l'introduzione di un'aliquota minima globale.Nell'ambito del primo pilastro,sarannodi tassazionedi profitti. Il secondo pilastro prevede, che si tradurrà infiscali globali aggiuntive all'anno. Ulteriori benefici deriveranno anche dalla stabilizzazione del sistema fiscale internazionale e dalla maggiore certezza della tassazione."Dopo anni di intenso lavoro e negoziati, questo pacchetto storico garantirà che le grandi multinazionali paghino ovunque la loro giusta quota di tasse", ha affermato il segretario generale dell'OCSE, aggiungendo che "questo pacchetto non elimina la concorrenza fiscale, ma fissa dei limiti".