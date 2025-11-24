Apertura positiva per Wall Street, sale fiducia su nuovo taglio dei tassi della Fed a dicembre

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones
che si attesta a 46.228 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,70%, portandosi a 6.649 punti.
Positivo il Nasdaq 100
(+1,41%); sulla stessa linea, in denaro l'S&P 100
(+0,91%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori telecomunicazioni
(+3,20%), beni di consumo secondari
(+1,41%) e informatica
(+1,05%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia
(-1,14%) e beni di consumo per l'ufficio
(-0,79%).
Apertura positiva per Wall Street
con gli investitori che nutrono sempre più fiducia per un nuovo taglio dei tassi
a dicembre
nonostante il rinvio della pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro e l'inflazione a dopo la riunione del FOMC del 10 e 11 dicembre. Il Governatore della FED, Christopher Waller
, si è detto favorevole
ad un taglio nel prossimo incontro, preoccupato da un mercato del lavoro debole. Le dichiarazioni di Waller si sommano a quelle della scorsa settimana del presidente della Fed di New York, John Williams
, anche lui possibilista su un nuovo taglio dei tassi.
Attenzione dei mercati rivolta anche ai lavori intorno ad un accordo di pace
tra Ucraina
e Russia
. Nel frattempo, i future sul Brent sono saliti leggermente a 61,95 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate è salito dello 0,5% a 58,10 dollari al barile.
Sul fronte societario, crollo di Novo Nordisk
dopo che la società farmaceutica danese ha annunciato risultati deludenti
dai suoi studi clinici sull'Alzheimer.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Merck
(+2,75%), Amazon
(+1,64%), United Health
(+1,26%) e Apple
(+1,15%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Procter & Gamble
, che prosegue le contrattazioni a -0,83%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Micron Technology
(+4,78%), Alphabet
(+4,52%), Alphabet
(+4,51%) e Tesla Motors
(+4,31%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Copart
, che prosegue le contrattazioni a -1,93%.
Discesa modesta per Charter Communications
, che cede un piccolo -1,11%.
Pensosa Diamondback Energy
, con un calo frazionale dello 0,98%.
Tentenna Cintas Corporation
, con un modesto ribasso dello 0,96%.