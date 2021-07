Elica, closing dell'acquisizione di EMC e CPS

Elica

(Teleborsa) -ha comunicato ildel 100% del capitale socialedi Electric Motors Company (E.M.C.) e CPS, operazione annunciata il 28 giugno con l'obiettivo di rafforzare la propria presenza sul mercato dei motori elettrici. Il corrispettivo per l'acquisto è di. Oggi sono stati corrisposti 9 milioni di euro, per un impatto totale sul 2021 di 13 milioni di euro (4 milioni già pagati il 28 giugno). Il prezzo residuo di 18 milioni di euro sarà pagato in via differita in tranche aventi scadenza 5 gennaio 2022, 5 luglio 2022 e 5 gennaio 2023."Sono orgoglioso di annunciare il perfezionamento dell'acquisizione di E.M.C. e CPS, aziende leader a livello europeo nella progettazione e produzione di motori elettrici, sistemi di aspirazione per cappe a uso domestico, aspiratori per stufe a pellet e motori per applicazione medicale - ha commentato, Managing Director di FIME (divisione Motori del gruppo) - Questa operazione ci permetterà di cogliere significative opportunità in termini die si inserisce perfettamente nel percorso di crescita del business Motori (FIME)".